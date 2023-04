Тухель показал худший результат среди тренеров "Баварии" за 30 лет

Под руководством Томаса Тухеля "Бавария" выиграла лишь две игры из шести во всех турнирах, передают Vesti.kz.

По информации Opta, подобное во главе мюнхенского клуба было у Серена Лербю в 1991 году.

2/6 - Thomas Tuchel has won only two of his first six games in all competitions with Bayern Munich, the last FCB head coach to win only two of his first six games in charge was Sören Lerby in 1991. Out. #FCBMCI #ChampionsLeague pic.twitter.com/TSUkImnT7F