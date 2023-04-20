Тухель нашел виновного в вылете "Баварии" из Лиги чемпионов

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель раскритиковал работу главного арбитра Клемана Тюрпена из Франции в ответном матче с "Манчестер Сити" на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Команды сыграли в Мюнхене вничью 1:1, тогда как в первой игре "Манчестер Сити" победил на своем поле со счетом 3:0 и по сумме двух игр вышел в полуфинал ЛЧ.

"Сегодня две вещи были не на уровне: поле и судья. Я бы поставил ему 6 баллов (наихудшая оценка), от первого до последнего решения, я даже не увидел фола в пенальти, который он нам поставил", - приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Отметим, что его коллега по тренерскому цеху Хосеп Гвардиола установил рекорд в ЛЧ. В полуфинале "Манчестер Сити" встретится с "Реалом". Игры пройдут 9 и 17 мая в Испании и Англии соответственно.

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