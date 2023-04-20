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"Манчестер Сити" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов
©UEFA

"Манчестер Сити" пробился в 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Английский клуб в ответном матче в Мюнхене сыграл вничью с немецкой "Баварией" - 1:1. На 57-й минуте Эрлинг Холанд вывел англичан вперед. Немцы смогли отыграться лишь на 83-й минуте после того, как с пенальти отличился Йосуа Киммих.

Отметим, что в первом тайме Холланд не сумел реализовать пенальти, пробив с точки выше ворот.

Напомним, что в первом матче "Манчестер Сити" разгромил "Баварию" со счетом 3:0.

В полуфинале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с мадридским "Реалом".

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Метки:
Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов

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