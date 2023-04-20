Гвардиола установил рекорд в Лиге чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в десятый раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Это рекорд среди тренеров, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sports.

У главного тренера "Реала" Карло Анчелотти девять полуфиналов. Правда, Гвардиола вылетал в шести из предыдущих девяти полуфиналов ЛЧ.

"Манчестер Сити" вышел в полуфинал ЛЧ третий год подряд, ранее среди английских клубов это удавалось только "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что команда Гвардиолы в четвертьфинале прошла "Баварию" - на своем поле она победила со счетом 3:0, а в ответной игре в Мюнхене сыграла вничью - 1:1.

Таким образом в полуфинале ЛЧ "Манчестер Сити" встретится с "Реалом". Игры пройдут 9 и 17 мая в Испании и Англии соответственно.

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