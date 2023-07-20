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Тренер "Динамо" назвал причины поражения от "Астаны" в Лиге чемпионов

Тренер "Динамо" назвал причины поражения от "Астаны" в Лиге чемпионов
©CrystalSport

Главный тренер тбилисского "Динамо" Георгий Чиабришвили прокомментировал поражение от "Астаны" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского клуба. Причем после первого тайма хозяева вели с минимальным преимуществом. Благодаря этой победе "Астана" вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

С кем "Астана" сыграет во втором раунде Лиги чемпионов

"Я думаю, что это были две равные по силе команды. Не могу сказать, что какая-то команда была сильнее. Мы потеряли концентрацию на двухминутном участке игры, это требует опыта. Набравшись опыта, следует почаще участвовать в таких играх. Где-то соперник может простить вас, но сегодняшний соперник нас не простил. За ошибки на таком уровне всегда наказывают.

Думаю, нам не хватило концентрации, и это стало одной из причин поражения. Нам не хватало многого, в том числе сильных игроков.

Я работаю в "Динамо" уже год. Я думаю, что мы смогли сделать много вещей. Психология и менталитет очень важны. Нам не хватило психологии победителя. Мы легко теряем добытое преимущество. Мы должны работать над этим", - цитирует Чиабришвили CrystalSport.

Отметим, что выход во второй квалификационный раунд ЛЧ гарантирует "Астане" как минимум участие в третьем раунде Лиги Европы и раунде плей-офф Лиги конференций.

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Метки:
Астана ФК Лига чемпионов

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