С кем "Астана" сыграет во втором раунде Лиги чемпионов

"Астана" вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей тбилисское "Динамо", сообщают Vesti.kz.

Напомним, первая встреча команд в рамках первого квалификационного раунда прошла в Казахстане и завершилась ничьей 1:1. В ответной игре в Тбилиси "Астана" одержала победу со счетом 2:1.

Таким образом, казахстанский клуб прошел во второй квалификационный раунд ЛЧ, где сыграет с загребским "Динамо".

Первая игра состоится 25/26 июля, а ответная - 1/2 августа.

Отметим, что выход во второй квалификационный раунд ЛЧ гарантирует "Астане" как минимум участие в третьем раунде Лиги Европы и раунде плей-офф Лиги конференций.

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