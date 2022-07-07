"Тобол" установил рекорд в первом матче Лиги чемпионов

Костанайский "Тобол" установил рекорд посещаемости на домашнем стадионе, сообщает KazFootball.kz.

Это произошло в первом матче с венгерским "Ференцварошом" в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игру в Костанае посетили 8 420 зрителей.

Ранее рекордом на домашнем поле в матчах еврокубков была встреча против турецкого "Галатасарая", на которой в 2009 году было 8 320 зрителей.

Сам матч завершился вничью 0:0. Ответная игра состоится 13 июля в Будапеште.

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