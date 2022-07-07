Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

"Тобол" прервет серию Черчесова в Лиге чемпионов?

"Тобол" прервет серию Черчесова в Лиге чемпионов?
©ФК "Тобол"

Российский ресурс Gazeta.ru нашел "виновного" в ничейном результате противостояния казахстанского "Тобола" с венгерским "Ференцварошем" в Лиге чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, который работает с чемпионом Венгрии, ни разу не выигрывал в главном клубном турнире Европы.

"Российский тренер Станислав Черчесов, который на сегодняшний момент возглавляет венгерский клуб "Ференцварош", продлил свою серию без побед в качестве тренера в Лиге чемпионов.

6 июля венгерская команда сыграла вничью с казахстанским "Тоболом" в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, Черчесов в качестве тренера не сумел пока одержать ни одной победы в Лиге чемпионов. Во главе "Спартака" специалист в 2007-м сыграл вничью (1:1) и уступил по пенальти "Селтику" (1:1, 3-4) в третьем квалификационном раунде турнира, а также проиграл киевскому "Динамо" (1:4) на той же стадии в августе 2008-го", - информирует источник.

Добавим, что ответный матч в турнире состоится 13 июля. Сыграли первую игру потенциальные конкуренты казахстанцев - в Братиславе "Слован" принимал "Динамо" из Батуми и не смог переиграть конкурента, который доигрывал встречу в меньшинстве.

Неожиданным результатом закончился первый матч "Тобола" в Лиге чемпионов

Большое интервью. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным:

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Лига чемпионов Тобол ФК Казахстан

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 09:26
Лига чемпионов
"Тобол" прервет серию Черчесова в Лиге чемпионов? "Тобол" прервет серию Черчесова в Лиге чемпионов?
Сегодня , 07:58
Лига чемпионов
Потенциальные конкуренты "Тобола" в Лиге чемпионов выстояли после удаления Потенциальные конкуренты "Тобола" в Лиге чемпионов выстояли после удаления
Сегодня , 07:28
Лига чемпионов
Старт "Тобола" в Лиге чемпионов вызвал реакцию в России Старт "Тобола" в Лиге чемпионов вызвал реакцию в России
Сегодня , 00:22
Лига чемпионов
"Я доволен, но...". Тренер "Тобола" прокомментировал старт в Лиге чемпионов "Я доволен, но...". Тренер "Тобола" прокомментировал старт в Лиге чемпионов
Вчера , 23:40
Лига чемпионов
Черчесов оценил результат первого матча с "Тоболом" в Лиге чемпионов Черчесов оценил результат первого матча с "Тоболом" в Лиге чемпионов
Вчера , 21:51
Лига чемпионов
Неожиданным результатом закончился первый матч "Тобола" в Лиге чемпионов Неожиданным результатом закончился первый матч "Тобола" в Лиге чемпионов
Вчера , 20:45
Лига чемпионов
Старт "Тобола" в Лиге чемпионов обернулся массовой потасовкой футболистов Старт "Тобола" в Лиге чемпионов обернулся массовой потасовкой футболистов
Вчера , 18:55
Лига чемпионов
"Тобол" объявил состав на домашний матч Лиги чемпионов "Тобол" объявил состав на домашний матч Лиги чемпионов
Вчера , 18:18
Лига чемпионов
В "Ференцвароше" разобрали "Тобол" и опасность в матче Лиги чемпионов В "Ференцвароше" разобрали "Тобол" и опасность в матче Лиги чемпионов
Вчера , 09:46
Лига чемпионов
Игрок сборной Казахстана сыграл в Лиге чемпионов за европейский клуб Игрок сборной Казахстана сыграл в Лиге чемпионов за европейский клуб
Вчера , 09:13
Лига чемпионов
Европейский клуб под руководством казахстанского тренера стартовал в Лиге чемпионов Европейский клуб под руководством казахстанского тренера стартовал в Лиге чемпионов
Вчера , 07:21
Лига чемпионов
Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Тобол" - "Ференцварош" Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Тобол" - "Ференцварош"
5 июля, 23:05
Лига чемпионов
Защитник "Тобола" оценил силу команды перед матчем Лиги чемпионов Защитник "Тобола" оценил силу команды перед матчем Лиги чемпионов
5 июля, 22:44
Лига чемпионов
Тренер "Тобола" высказался о сопернике перед матчем Лиги чемпионов Тренер "Тобола" высказался о сопернике перед матчем Лиги чемпионов
5 июля, 21:26
Лига чемпионов
Черчесов оценил "Тобол" перед матчем Лиги чемпионов Черчесов оценил "Тобол" перед матчем Лиги чемпионов
5 июля, 20:35
Лига чемпионов
Назван победитель матча Лиги чемпионов "Тобол" - "Ференцварош" Назван победитель матча Лиги чемпионов "Тобол" - "Ференцварош"
5 июля, 17:53
Лига чемпионов
"Тобол" сделал заявление по домашнему матчу Лиги чемпионов "Тобол" сделал заявление по домашнему матчу Лиги чемпионов
5 июля, 15:40
Лига чемпионов
"Тобол" гарантировал себе полмиллиона евро. Подробности "Тобол" гарантировал себе полмиллиона евро. Подробности
5 июля, 08:19
Лига чемпионов
Добро пожаловать, или как конкурента "Тобола" по ЛЧ встретили в Казахстане Добро пожаловать, или как конкурента "Тобола" по ЛЧ встретили в Казахстане
5 июля, 07:22
Лига чемпионов
Победитель КПЛ назвал состав на Лигу чемпионов Победитель КПЛ назвал состав на Лигу чемпионов
4 июля, 08:09
Лига чемпионов
В "Ференцвароше" высказались о противостоянии с "Тоболом" в Лиге чемпионов В "Ференцвароше" высказались о противостоянии с "Тоболом" в Лиге чемпионов
2 июля, 16:30
Лига чемпионов
"Тобол" подписал форварда европейской сборной перед стартом в Лиге чемпионов "Тобол" подписал форварда европейской сборной перед стартом в Лиге чемпионов
29 июня, 20:35
Лига чемпионов
Серьезная заявка, или как "Тобол" готовится дать бой опытным венграм в Лиге чемпионов Серьезная заявка, или как "Тобол" готовится дать бой опытным венграм в Лиге чемпионов
28 июня, 23:47
Лига чемпионов
Соперник "Тобола" по Лиге чемпионов разгромил немецкий клуб Соперник "Тобола" по Лиге чемпионов разгромил немецкий клуб
28 июня, 21:59
Лига чемпионов
Во Франции извинились за провал в организации финала Лиги чемпионов Во Франции извинились за провал в организации финала Лиги чемпионов
28 июня, 18:42
Лига чемпионов
"Тобол" подписал иностранного форварда перед стартом в Лиге чемпионов "Тобол" подписал иностранного форварда перед стартом в Лиге чемпионов
24 июня, 21:45
Лига чемпионов
Клуб из Казахстана сыграет с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов Клуб из Казахстана сыграет с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
24 июня, 19:23
Лига чемпионов
Черчесов прокомментировал информацию об интересе к Дзюбе перед матчами с "Тоболом" Черчесов прокомментировал информацию об интересе к Дзюбе перед матчами с "Тоболом"
24 июня, 18:30
Лига чемпионов
Экс-лидер "Астаны" оказался близок к переходу в стан соперника "Тобола" по ЛЧ Экс-лидер "Астаны" оказался близок к переходу в стан соперника "Тобола" по ЛЧ
23 июня, 13:50
Лига чемпионов
Соперник "Тобола" по ЛЧ предложил Дзюбе контракт на миллион Соперник "Тобола" по ЛЧ предложил Дзюбе контракт на миллион

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus