"Тобол" прервет серию Черчесова в Лиге чемпионов?

Российский ресурс Gazeta.ru нашел "виновного" в ничейном результате противостояния казахстанского "Тобола" с венгерским "Ференцварошем" в Лиге чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, который работает с чемпионом Венгрии, ни разу не выигрывал в главном клубном турнире Европы.

"Российский тренер Станислав Черчесов, который на сегодняшний момент возглавляет венгерский клуб "Ференцварош", продлил свою серию без побед в качестве тренера в Лиге чемпионов.

6 июля венгерская команда сыграла вничью с казахстанским "Тоболом" в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, Черчесов в качестве тренера не сумел пока одержать ни одной победы в Лиге чемпионов. Во главе "Спартака" специалист в 2007-м сыграл вничью (1:1) и уступил по пенальти "Селтику" (1:1, 3-4) в третьем квалификационном раунде турнира, а также проиграл киевскому "Динамо" (1:4) на той же стадии в августе 2008-го", - информирует источник.

Добавим, что ответный матч в турнире состоится 13 июля. Сыграли первую игру потенциальные конкуренты казахстанцев - в Братиславе "Слован" принимал "Динамо" из Батуми и не смог переиграть конкурента, который доигрывал встречу в меньшинстве.

Неожиданным результатом закончился первый матч "Тобола" в Лиге чемпионов

Большое интервью. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным: