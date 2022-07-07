Потенциальные конкуренты "Тобола" в Лиге чемпионов выстояли после удаления

"Слован" из Братиславы сыграл вничью с "Динамо" из Батуми в Лиге чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz. Возможные конкуренты казахстанского клуба "Тобол" не забили ни одного гола.

Во время встречи в Братиславе было показано восемь желтых карточек: защитник гостей Мамука Кобахидзе был удален с поля в первом тайме. "Слован", который считался фаворитом в паре, не смог реализовать преимущество, а победитель в дуэте будет выявлен 13 июля.

В этот же день определится сильнейший клуб в паре "Тобола" и венгерского "Ференцвароша". В матче в Костанае конкуренты также не выявили победителя, а наставники команд выставили оценки своим подопечным.

Неожиданным результатом закончился первый матч "Тобола" в Лиге чемпионов

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":