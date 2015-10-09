Талант "Челси" повторил достижение с Холанда с Мбаппе в Лиге чемпионов и вошёл в историю

Нападающий лондонского "Челси" Эстевао Виллиан отметился историческим достижением в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной", сообщают Vesti.kz.

В той игре 18-летний бразилец отметился голом, установив счёт 2:0 на 55-й минуте, а встреча завершилась уверенной победой лондонцев - 3:0.

Таким образом, Эстевао стал третьим в истории футболистом в возрасте 19 и менее лет с голами в каждом из своих первых трёх матчей в Лиге чемпионов в стартовом составе.

До этого талант "Челси" забивал в играх третьего тура против "Аякса" (1:0) и четвёртого тура против "Карабаха" (2:2).

Ранее забивать во всех трёх своих первых матчах ЛЧ в стартовом составе в тинейджерском возрасте (19 и менее лет) удавалось только Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду.

Мбаппе установил подобное достижение в возрасте 18 лет и 113 дней, будучи игроком "Монако". Холанд отметился забитыми голами в первых трех матчах в стартовом составе ЛЧ, выступая за "Ред Булл Зальцбург" (19 лет 107 дней).