Суперкомпьютер решит судьбу клубов в Лиге чемпионов: вскрылись подробности

Новый формат розыгрыша группового турнира в Лиге чемпионов заставил привлечь к работе суперкомпьютер: нововведение должно избавить от ошибок и человеческого фактора, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

Ранее определились все участники обновленного группового раунда: впервые с 1992 года в главном клубном турнире Европы изменили формат - организаторы отказались от привычной борьбы в группах по четыре команды.

С сезона-2024/2025 будет введен новый формат еврокубков. Групповой турнир Лиги чемпионов поменяется и будет представлять собой единую таблицу с 36 командами (вместо 32 команд с разделением на восемь групп). Участники группы ЛЧ-2024/2025 будут поделены на четыре корзины.

"По новому формату, на общем этапе (бывшая групповая стадия) команды проведут восемь матчей. Они больше не будут играть с тремя соперниками по два раза - дома и в гостях. Вместо этого каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд - четыре на своем поле и четыре на чужом", - пишет официальный сайт УЕФА.

Есть и еще одно важное изменение - во время жеребьевки будет применен суперкомпьютер. Прежний формат с использованием шаров и с привлечением звезд футбола из-за изменения группового раунда стал неэффективен, ведь может заняться на четыре часа.

Суперкомпьютер должен справиться с задачей всего за 30 минут, а в УЕФА заверяют, что новая система распределения команд надежно защищена от кибератак и исключает вероятность того, что клубы из одной страны встретятся на этапе жеребьевки.

🚨 Nieuw lotingsysteem UEFA: Zo bepaalt Supercomputer de indeling van de Champions, Europa, en Conference League. 🚨



Maar de ballen verdwijnen niet helemaal. 👇🏼#fctwente #cote #enschede #UCL https://t.co/IVgdNRsbq9 — Twente Insite (@TwenteInsite) August 1, 2024

Добавим, что процедура жеребьевки участников Лиги чемпионов пройдет сегодня, 29 августа, в Монако в 21:00 по времени Астаны.

Определились все участники Лиги чемпионов

Ранее УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов, а затем стали известны все участники группового раунда турнира.