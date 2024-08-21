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УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов: фанаты разделились на два лагеря

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УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов: фанаты разделились на два лагеря ©instagram.com/championsleague

Европейский футбольный союз (УЕФА) представил обновленный гимн Лиги чемпионов, передают Vesti.kz. 

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Европейский футбольный союз (УЕФА) представил обновленный гимн Лиги чемпионов, передают Vesti.kz. 

В первых матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/2025 зрители услышали гимн турнира в обновленном исполнении. 

Мелодия осталась прежней, но звучание инструментов приобрело новый оттенок.

Эта новая оркестровая версия гимна - первая с начала 2000-х годов. Однако реакция болельщиков оказалась противоречивой. Одни оценили свежий подход: 

"Старые добрые времена. Я очень скучал по старым версиям начала и середины 2000-х. У них особая, мощная звучность. 

Звучит так хорошо…

Новая версия вызовет у вас еще больше мурашек по коже.

Это историческое вступление, я считаю его очень продвинутым и футуристическим, а с новой системой оно будет просто сумасшедшим. Я очень взволнован и не могу дождаться.

Наконец-то оркестровая версия - вернулаааась!

Они даже улучшили песню чемпионов". 

Другие любители футбола остались недовольны, считая изменения ненужными:

"Это отстой, старый, мне кажется, лучше. Это труба, все портит.

Это позор для крупнейшего клубного турнира в мире.

Прекратите менять вещи, которые не нуждаются в изменениях"

Напомним, что с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будет участвовать 36 команд вместо 32. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.

Финал Лиги чемпионов сезона-2024/2025 пройдет 31 мая 2025 года на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия).

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