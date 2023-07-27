Соло-разгром "Астаны", или кто еще оформлял хет-трики в ворота казахстанских клубов в еврокубках?

Разгром "Астаны" в выездном матче с загребским "Динамо" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:4) во многом произошел ввиду отличной игры 24-летнего хорватского вингера Луки Иванушеца. Он оформил хет-трик и принес своей команде более чем убедительную победу. Корреспондент Vesti.kz решил вспомнить всех авторов хет-триков в ворота казахстанских клубов в еврокубках.

В различных еврокубковых турнирах за последние два десятилетия выступили 14 казахстанских клубов. Всего семь раз им удавалось пробиться в групповую стадию. Конечно, было немало поражений, в том числе разгромных, однако всего трем футболистам удавалось оформить хет-трик в ворота казахстанского клуба. И все они случились в матчах с клубами из Астаны.

Все началось в августе 2008 года, когда столичная "Астана-1964" ("Женис") встретилась с норвежским "Русенборгом" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. В первом матче, состоявшемся в Костанае, казахстанский клуб проиграл со счетом 1:3. Через неделю их ждал еще более болезненный разгром - 1:7.

В составе "Русенборга" во второй игре трижды отличился полузащитник из Буркина-Фасо Абду Траоре. Любопытно, что всего в составе этого клуба он забил шесть голов в 70 матчах, и три из них пришлись на матч с "Астаной-1964". И это его единственный хет-трик в карьере, хотя она продолжается уже 16 лет и он провел 50 матчей за сборную Буркина-Фасо.

Следующий подобный эпизод случился аж через 11 лет, когда "Астана" сыграла с румынским ЧФР в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Для столичных в этом противостоянии все начиналось не так плохо - они выиграли на "Астана Арене" со счетом 1:0, а в гостях уже на четвертой минуте отличился Роман Муртазаев. Но в оставшееся время хозяева оформили три гола, и все они были забиты алжирцем Билелем Омрани.

Воспитанник "Марселя" принес своей команде суперкамбек, отыграв отставание в два гола по сумме двух встреч - 3:2. Причем этот хет-трик можно назвать идеальным, ведь он забил и головой, и левой ногой, и правой. Кстати, для него это тоже единственный хет-трик в карьере. И сейчас форвард, в прошлом году дебютировавший в футболке сборной Алжира, находится в статусе свободного агента.

Через два года "Астану" ждал еще один болезненный камбек соперника с хет-триком. В третьем квалификационном раунде Лиги конференций сине-желтые встретились с финским КУПСом. В первом матче, прошедшем на выезде, астанчане едва не уступили, сумев отыграть гол лишь в компенсированное время - 1:1.

Во втором матче "Астана" вела со счетом 2:0 к перерыву (3:1 - по сумме двух встреч), а по истечении часа игры было 3:1 (4:2). Однако затем Лукас Ранжел, вышедший на поле лишь в перерыве и уже забивший в начале второго тайма, огорчил казахстанский клуб еще дважды, сравняв счет. А на 77-й минуте КУПС вырвал героическую победу, но там финны обошлись уже без Ранжела.

28-летний бразилец, ныне выступающий в составе латвийской "Риги", за всю карьеру оформил два хет-трика, и оба в составе финского КУПСа. В матче с "Астаной" все свои мячи Ранжел забил головой, выбив столичных из еврокубков.

Еще двумя годами позднее (надеемся, что это не сложившаяся традиция) "Астана" вновь пострадала от хет-трика соперника в еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов загребское "Динамо" разнесло "Астану" со счетом 4:0.

Быстрый и техничный Иванушец забил второй, третий и четвертый мячи своей команды. Он продемонстрировал умение взять игру на себя и создать момент из ничего, хорошее завершение головой (пусть и не обошлось без вратарской ошибки) и мощь своего удара с дальней дистанции.

Отметим, что ответный матч между "Астаной" и "Динамо" пройдет в столице Казахстана 2 августа. Также сегодня в Лиге конференций выступят три казахстанских клуба. Подробнее о прямых трансляциях здесь:

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Фото: ФК "Динамо Загреб"©️