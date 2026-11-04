В ночь на 5 ноября норвежский "Викинг" примет азербайджанский "Сабах" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Ставангере и начнётся в 01:00 по времени Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Стас Покатилов готовится к матчу в Норвегии

После трёх туров общего этапа "Викинг" набрал одно очко. "Сабах", который впервые выступает в основном этапе турнира, имеет в своём активе три балла.

Особое внимание казахстанских болельщиков будет приковано к голкиперу сборной Казахстана Стасу Покатилову. Он является основным вратарём и капитаном бакинского клуба.

Где смотреть матч "Викинг" — "Сабах"

Игра пройдёт на стадионе "Викинг" в норвежском Ставангере. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport. Также посмотреть встречу в эфире можно на официальном сайте вещателя.

Следующие матчи команд

В следующем туре, который состоится 25 и 26 ноября, "Викинг" отправится в Мадрид (Испания), где встретится с "Атлетико". "Сабах" в этот же игровой день примет на своём поле каталонскую "Барселону".

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