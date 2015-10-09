Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 11:53
 

Что случилось с фанатами "Брюгге" после шутки с Боратом в Астане

©Алимжан Аманжол, Vesti.kz

Стало известно наказание для троих болельщиков бельгийского "Брюгге", которых задержали полицейские на стадионе "Астана Арена" во время матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата", передают Vesti.kz.

Стало известно наказание для троих болельщиков бельгийского "Брюгге", которых задержали полицейские на стадионе "Астана Арена" во время матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата", передают Vesti.kz.

Иностранцы решили подшутить над казахстанцами, появившись в костюмах известного персонажа Саши Барона Коэна из фильма "Борат".

Фанатов "Брюгге" в купальниках Бората задержали на матче с "Кайратом"

Ранее в Департаменте полиции Астаны сообщили, что трое иностранных болельщиков на стадионе совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. Они были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отдел для разбирательства.

По факту появления в общественном месте в состоянии опьянения и совершения мелкого хулиганства возбуждено административное производство. Материалы дела переданы в суд для принятия решения, а нарушители помещены в комнату временного задержания.

Заместитель Министра внутренних дел РК Санжар Адилов прокомментировал ситуацию:

"Люди привлечены к административной ответственности. Есть решение суда об их административном аресте на пять суток".

Напомним, что матч завершился поражением алматинского клуба со счётом 1:4. Заключительный матч в основной сетке турнира "Кайрат" проведёт против "Арсенала" 28 января в Лондоне. Подопечные Рафаэля Уразбахтина досрочно лишились шансов на выход в плей-офф.

Борат Сагдиев — противоречивый вымышленный персонаж, созданный и сыгранный актёром Сашей Бароном Коэном. По сюжету фильма Борат — казахстанский тележурналист, который выставляет страну в негативном свете во время своих зарубежных поездок.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Бавария 7 6 0 1 20-7 18
3 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
4 Ливерпуль 7 5 0 2 14-8 15
5 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
6 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
7 Ньюкасл Юнайтед 7 4 1 2 16-6 13
8 Челси 7 4 1 2 14-8 13
9 Барселона 7 4 1 2 18-13 13
10 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
11 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
12 Атлетико М 7 4 1 2 16-13 13
13 Аталанта 7 4 1 2 10-9 13
14 Интер 7 4 0 3 13-7 12
15 Ювентус 7 3 3 1 14-10 12
16 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
17 Галатасарай 7 3 1 3 9-9 10
18 Карабах 7 3 1 3 13-15 10
19 Марсель Олимпик 7 3 0 4 11-11 9
20 Байер 7 2 3 2 10-14 9
21 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
22 ПСВ Эйндховен 7 2 2 3 15-14 8
23 Атлетик 7 2 2 3 7-11 8
24 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
25 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
26 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
27 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
28 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
29 Бенфика 7 2 0 5 6-10 6
30 Пафос 7 1 3 3 4-10 6
31 Юнион Сент-Жилуаз 7 2 0 5 7-17 6
32 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
33 Айнтрахт Фр 7 1 1 5 10-19 4
34 Славия П 7 0 3 4 4-15 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Живи спортом!