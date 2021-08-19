Скромный состав, ограниченные возможности и пара сенсаций в Лиге чемпионов. Все это характеризует молдавский "Шериф", который мог стать соперником "Кайрата" в текущей еврокампании. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, почему алматинцы могли пойти по пути клуба из Тирасполя.

Самый титулованный клуб Молдовы в этом сезоне гремит в Лиге чемпионов. "Шериф" поочередно прошел в квалификации турнира албанскую "Теуту" (4:0, 1:0), армянский "Алашкерт" (1:0 и 3:1), сербскую "Црвену Звезду" (1:1 и 1:0), а сейчас лучший клуб Молдовы в шаге от попадания в групповую стадию Лиги чемпионов.

Во вторник "Шериф" разгромил на своем поле чемпиона Хорватии загребское "Динамо" (3:0) и если выстоит на выезде 25 августа, то установит новое для себя историческое достижение. Ранее тираспольцы четырежды попадали в групповую стадию Лиги Европы.

"Кайрат" в буквальном смысле мог пойти по пути "Шерифа" в Лиге чемпионов, если бы прошел "Црвену Звезду". Но уже не хочется вспоминать набивший оскомину разгром в Белграде, после чего с молдаванами играл чемпион Сербии, а "Кайрат" вылетел в Лигу Европы, где уступил "Алашкерту", который также познал силу "Шерифа".

Это неудобный, но вполне наглядный пример для боссов "Кайрата" как с гораздо скромным составом, и, следовательно, с такими же возможностями фактически обеспечит себе участие в групповой стадии самого статусного клубного турнира Европы. По данным Transfermarkt, суммарный ценник на игроков "Шерифа" составляет 11 миллионов 930 тысяч евро. Лишь двое игроков молдаван имеют трансферную стоимость в размере миллиона евро.

Для сравнения - трансферная стоимость игроков "Кайрата" составляет 21 миллион 400 тысяч евро. Тех, кто оценивается дороже миллиона, в алматинском клубе десять человек. Конечно, эти данные не совсем официальные, но всецело отображают суть - один клуб, располагая дорогостоящими по сравнению с другим коллективом игроками, проваливается все ниже и ниже - никто еще не гарантировал "Кайрату" выход в группу Лиги конференций, а другая команда в это время последовательно идет к цели, которая позволит ей существенно пополнить бюджет и позитивно отразится на репутации. Как минимум, "Шериф" обеспечил себе выход в групповую стадию Лиги Европы.

Здесь много можно рассуждать над природой провала "Кайрата" и успехов "Шерифа", но есть ключевой момент. В алматинском клубе продолжается тренерская чехарда. Явно, нет руки сильного специалиста, ментальное состояние команды оставляет желать лучшего.

В это самое время Юрий Вернидуб делает с "Шерифом" историю. Эти параллели примечательны тем, что в конце 2017 года была информация о возможном приглашении украинца в алматинский клуб. Тогда "Кайрат" тренировал испанец Карлос Феррер, а Вернидуб возглавлял луганскую "Зарю".

В конце 2018 года всплыла история с сорванными переговорами между "Кайратом" и украинцем. Тренером алматинцев тогда стал Алексей Шпилевский, а Вернидуб продолжал работу в "Заре", откуда ушел в мае 2019-го. Через полгода он стал тренировать солигорский "Шахтер" из чемпионата Беларуси, хотя также сообщалось, что летом того же года украинец мог сменить в "Астане" своего соотечественника Романа Григорчука. Вернидуб рассказал, почему отказался от работы в Казахстане, хотя в "Кайрате", как он утверждал, предлагали солидные материальные условия.

Как видно, алматинцам нужно было побороться за этого специалиста, квалификацию которого ощутили на себе не самые слабые клубы Европы. Вероятно, в Молдове и Беларуси его контракты были гораздо скромнее по сравнению с тем, что предлагал "Кайрат". Но имеем, что есть.

Алматинцы сегодня, 19 августа, проведут на выезде первый матч раунда плей-офф Лиги конференций против "Фолы" из Люксембурга. Начало в 23:30 по времени Нур-Султана. Ответная встреча состоится 26 августа в Алматы.

Фото: ФК "Шериф"©

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