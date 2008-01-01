Скандал в Лиге чемпионов. Футболисты ПСЖ и "Истанбул Башакшехир" обвинили арбитра в расизме и ушли с поля

Международным скандалом обернулся матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ПСЖ принимал "Истанбул Башакшехир", сообщает корреспондент Vesti.kz. Футболисты обеих команд покинули поле, обвинив в расизме одного из арбитров.

Так, по некоторым данным, резервного арбитра матча Себастьяна Колтеску обвинили в оскорблениях на расовой почве в адрес нападающего турецкого клуба Демба Ба. Также есть информация, что футболист вступился за ассистента тренера, в адрес которого перед этим неприятно высказался Колтеску.

Футболисты покинули поле и отказываются выходить. Пока неизвестно, будет ли возобновлена встреча или же ее доиграют в другой день.

Инцидент произошел в первом тайме, на табло была нулевая ничья.