Серьезная заявка, или как "Тобол" готовится дать бой опытным венграм в Лиге чемпионов

Ровно через неделю, 6 июля, "Тобол" начнет свой путь в квалификации Лиги чемпионов. И если совсем недавно казалось, что костанайцы вряд ли наберут хорошую форму к еврокубкам, то теперь уже фанатам венгерского "Ференцвароша" нужно серьезно задуматься. Корреспондент Vesti.kz - о том, как действующие чемпионы КПЛ из Костаная заряжаются уверенностью.

Первый матч пройдет в среду, 6 июля, в Костанае, а ответный - 13 июля в Венгрии. На бумаге большим фаворитом выглядит именно "Ференцварош", ведь у этой команды солидный еврокубковый опыт, особенно в последние годы. Да и "Тобол" в текущей кампании смотрится хуже, чем в прошлом чемпионском сезоне.

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Дела "Тобола" шли крайне неубедительно вплоть до середины мая. Однако за последние полтора месяца многое изменилось, в частности, после тренерской перестановки - вместо Александра Москаленко команду принял Милан Миланович.

Москаленко ушел в отставку после того, как его подопечные выиграли лишь один из семи последних матчей. Но с приходом Милановича результаты резко изменились в лучшую сторону. При сербе действующие чемпионы выдали серию из трех победных игр кряду.

В мае "Тобол" в родных стенах обыграл "Мактаарал" - 4:2, а после перерыва на международные матчи расправился с "Каспием" - 1:0. Но окончательно стало понятно, что костанайцы проснулись только на прошлой неделе. На выезде команда переиграла "Кызыл-Жар" (3:1), который до этого не проигрывал на протяжении шести матчей и был непобежденным при новом тренере Али Алиевым.

Это было лишь второе домашнее поражение петропавловцев в текущем сезоне. Причем игра с "Тоболом" проводилась на родном стадионе северян, а до этого подопечные Алиева принимали соперников на номинально домашней "Астана Арене".

Теперь костанайцы сравнялись по набранным очкам с лидирующей "Астаной" - по 24. По статистическим показателям "Тобол" уже вряд ли повторит прошлогодние результаты, но именно при тренерстве Милановича пока все отлично. Сербу удалось быстро встряхнуть команду, и сейчас коллектив подходит к очень важному отрезку сезона в хорошем настроении.

Большим преимуществом "Тобола", как и других казахстанских команд в еврокубках, будет то, что сезон в КПЛ находится в самом разгаре. "Ференцварош" сейчас проводит подготовительные сборы, играя товарищеские матчи. Но они все равно вряд ли сравнятся с накалом борьбы в реальном чемпионате.

Отметим, что до старта в Лиге чемпионов "Тоболу" предстоит провести еще один матч. В пятницу, 1 июля, костанайцы в гостях сыграют с "Тураном" в 16-м туре КПЛ.

Ранее клуб уже подписал ивуарийского нападающего с опытом игры в Европе.

Фото: ФК "Тобол"©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →