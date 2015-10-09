Семикратный победитель Лиги чемпионов решил подписать Модрича

Итальянский "Милан" намерен сохранить Луку Модрича в составе и продлить сотрудничество с легендарным хорватским полузащитником, передают Vesti.kz.

"Милан" принял решение по Модричу

Итальянский гранд полностью доволен уровнем игры 40-летнего хавбека и рассматривает вариант его сохранения в команде на следующий сезон. Руководство клуба и тренерский штаб убеждены, что опытный хавбек остаётся важной частью проекта Массимилиано Аллегри и способен принести пользу команде не только на поле, но и в раздевалке.

Как отмечает Milanreports, в "Милане" рассчитывают мотивировать Модрича перспективой участия в Лиге чемпионов. В случае попадания клуба в топ-4 Серии А хорват может получить шанс провести ещё один сезон в главном европейском турнире, но уже в футболке "россонери" — после шести триумфов в ЛЧ в составе мадридского "Реала".

Надёжный сценарий?

Спортивный директор клуба Игли Таре и главный тренер Массимилиано Аллегри намерены работать в этом направлении и постараются убедить Модрича остаться в "Милане". В клубе рассчитывают повторить сценарий с французским голкипером Майком Меньяном, когда продление контракта, казавшееся практически невозможным, в итоге стало реальностью.

Напомним, Лука Модрич присоединился к "Милану" летом 2025 года, перейдя из "Реала" на правах свободного агента. В дебютном сезоне за итальянский клуб полузащитник провёл 25 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Роль хорвата в новом клубе

Модрич стал одним из ключевых элементов нового проекта Массимилиано Аллегри, который также возглавил "Милан" перед стартом нынешнего сезона. Несмотря на возраст, хорват продолжает играть важную роль в построении игры команды, однако окончательное решение о своём будущем он намерен принять самостоятельно.

Добавим, что "Милан" остаётся одним из самых титулованных клубов мира: за свою историю "россонери" завоевали более 45 официальных трофеев, включая 7 Кубков/Лиг чемпионов УЕФА и 19 чемпионских титулов Серии А.

Лука Модрич выбрал клуб на следующий сезон

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!