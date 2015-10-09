Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 13:00
 

Сатпаев сыграл в Лиге чемпионов и попал в элитный список с "наследником Месси". Он - в топ-4

  Комментарии

Дастан Сатпаев против "Спортинга". Фото: ФК "Кайрат"©

17-летний нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев стал одним из самых юных дебютантов основной части Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz раздобыл интересный факт об этом событии.

Если брать в учёт общий рейтинг юных игроков, которые в раннем возрасте дебютировали в основной части Лиги чемпионов, то Сатпаев будет только на 31-м месте. Однако если брать в учёт тех дебютантов, которые впервые попали в заявку на противостояние в Лиге чемпионов и сразу же вышли на поле с первых минут, то тут позиции Дастана требуют отдельного внимания.

В основном, как правило, юным дебютантам дают сыграть в главном еврокубковом турнире за счёт позднего выхода на замену. Некоторые перед этим успевают провести несколько матчей на скамейке запасных. Дастан же был одним из тех, кого сразу пустили в бой.


Сатпаев вошёл в топ-4 юных дебютантов турнира

Если брать только тех, кто впервые оказался в заявке и сразу же вышел в старте, то он замыкает четвёрку рекордсменов. Вчера он сыграл в основе против "Спортинга" (1:4) в возрасте 17 лет, 1 месяца и 6 дней.

В более юном возрасте попадали в Лигу чемпионов и сразу же дебютировали в основном составе только трое: экс-защитник сборной Нигерии Селестин Бабаяро за "Андерлехт" (16 лет, 2 месяца, 25 дней), испанский вингер Ансу Фати за "Барселону" (16 лет, 10 месяцев и 17 дней) и экс-защитник сборной Бельгии Антони Ванден Борре за "Андерлехт" (16 лет, 10 месяцев и 21 день).

Но только Ванден Борре и Сатпаев отыграли все 90 минут в своих дебютах.


Он не смог обойти "наследника Месси", но можно сдвинуть Ямаля

Кроме того, Дастан стал самым юным казахстанцем, игравшим в основном турнире Лиги чемпионов. Вчера у него была возможность стать самым молодым автором гола в финальной части турнира (без учёта Кубка европейских чемпионов - с сезона 1992/93), но он не сумел отличиться и теперь уже не побьёт достижение некогда считавшегося "наследником Месси" Фати (17 лет, 1 месяц и 9 дней).

Но у него есть шанс закрепиться на второй строчке, если он забьёт 30 сентября в домашнем матче с мадридским "Реалом". Если же и этого не случится, то Сатпаев автоматически потеряет шанс сместить со второго места вундеркинда "Барселоны" Ламина Ямаля (забил в ЛЧ в 17 лет, 2 месяца, 6 дней).


Ранее стало известно, что одним из рекордсменов за всю историю турнира стал 18-летний вратарь "Кайрата" Шерхан Калмурза. Он стал вторым самым юным голкипером, отразившим пенальти.

Португальцы в ярости! Фанаты "Спортинга" раскритиковали своих и назвали "Кайрат" любителями

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Живи спортом!