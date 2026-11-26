Азербайджанский "Сабах" уступил "Барселоне" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Баку завершилась со счётом 4:1 в пользу "сине-гранатовых".

На 31-й минуте Энтони Гордон распечатал ворота хозяев и открыл счёт. В начале второго тайма английский футболист оформил дубль, удвоив преимущество гостей. Уже на 55-й минуте Карим Адейеми довёл счёт до 3:0, а ещё через пять минут Габриэл Жезус забил четвёртый гол каталонской команды. "Сабах" ответил на 63-й минуте усилиями Джой-Лэнса Миккельса.

Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов вышел в стартовом составе "Сабаха" с капитанской повязкой и отыграл всю встречу целиком.

После этого матча "Сабах" с тремя очками занимает 32-е место в общей таблице Лиги чемпионов. "Барселона", набравшая 12 баллов, располагается на четвёртой позиции.

В шестом туре общего этапа, который состоится 8 декабря, "Сабах" сыграет с "Вильярреалом", а "Барселона" встретится с "Манчестер Сити".