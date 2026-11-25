Азербайджанский "Сабах" определился со стартовым составом на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с каталонской "Барселоной", включив в него голкипера сборной Казахстана Стаса Покатилова, сообщают Vesti.kz.

Покатилов выйдет на поле с капитанской повязкой

Казахстанский вратарь не только начнёт встречу в стартовом составе, но и выведет команду на поле в качестве капитана.

Стартовый состав "Сабаха":

Покатилов,Сольве,Рахмоналиев,Нвачукву,Алиев,Лепиница,Пухач,Эривалдо Алмейда,Северина,Ду Кейрос,Зедадка.Положение команд перед матчем

Встреча состоится 25 ноября в Баку (Азербайджан) на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по казахстанскому времени.

После четырёх туров "Барселона" набрала девять очков и занимает восьмое место в общей таблице. "Сабах" с тремя баллами располагается на 30-й позиции.