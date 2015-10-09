Роналду всё ещё лучший: неужели Мбаппе упустил шанс переписать историю в ЛЧ?

После общего этапа Лиги чемпионов казалось, что рекорд Криштиану Роналду по голам за один розыгрыш турнира под реальной угрозой. Французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе забил рекордные 13 голов до плей-офф, улучшив достижение Роналду (11). Но теперь, в самом разгаре 1/4 финала, всё ведёт к тому, что Криштиану свой рекорд сохранит. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Рекорд Роналду установил в составе "Реала" в сезоне 2013/14, забив 17 голов. А ведь тогда на групповом этапе было шесть игр, тогда как сейчас на общем этапе их восемь. Кроме того, не было стыковых игр плей-офф. Поэтому сейчас забивать много легче, чем в эпоху Роналду.

Мбаппе феерил с дублями, хет-триком и покером. А в плей-офф?

27-летний Килиан проявил себя более чем ярко. Он принял участие в семи из восьми матчей общего этапа, забив в пяти из них. Причём француз ни разу не ограничился одним взятием ворот: дубли в ворота "Марселя" (2:1), "Монако" (6:1) и "Бенфики" (2:4), хет-трик против "Кайрата" (5:0) и покер с "Олимпиакосом" (4:3).

"Реал" не смог пробиться в 1/8 финала напрямую, поэтому оказался в стыках. Шансы Мбаппе на то, чтобы превзойти рекорд Роналду, от этого только увеличились, ведь это две дополнительные игры. Но француз не забил ни в стыках против "Бенфики", ни в 1/8 финала против "Манчестер Сити".

С португальцами он сыграл только в первой игре, отметившись ассистом, а вторую пропустил из-за травмы. В противостоянии с англичанами он не играл из-за повреждения в первом матче, а в ответке вышел на замену на 20 минут. Поэтому голов и не было.

Полноценное возвращение на поле в Лиге чемпионов случилось уже в четвертьфинале против "Баварии". Мбаппе успел восстановиться к первой домашней игре, отыграв полноценный матч и забив гол, который помог мадридцам не проиграть всухую (1:2).

Теперь у Мбаппе 14 голов в этом сезоне, но после домашнего поражения от "Баварии" шансы на новый рекорд снизились. Всё-таки мюнхенцы очень сильны, и на своём поле они будут явными фаворитами после гостевого успеха. И если "Реал" вылетит от "Баварии", то шансов на рекорд у Мбаппе точно не будет.

С другой стороны, нельзя забывать про форварда "Баварии", у которого уже 49 голов (!) во всех турнирах этого сезона, 11 из них - в Лиге чемпионов. Если он отличится и в ответной игре с "Реалом", а затем пробьётся в полуфинал, то шансы на рекорд ещё будут, но для этого надо забивать много. Правда, для Кейна слово "много" будто бы не существует.

В целом же, пока Роналду может вздохнуть с облегчением, ведь если в январе многие были уверены, что забивший 13 мячей на общем этапе Мбаппе точно забьёт минимум четыре в плей-офф, то сейчас в этом есть большие сомнения.

Отметим, что ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Реалом" пройдёт в ночь с 15 на 16 апреля в Мюнхене.

