Мадридский "Реал" разгромил нидерландский ПСВ в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Матч прошёл в Мадриде и завершился со счётом 5:1. При этом "сливочные" уступали 0:1 после первого тайма. Однако во второй половине встречи забили пять мячей и сотворили победный камбэк.

Гости вышли вперёд после гола Ивана Перишича на 32-й минуте с пенальти. На это хозяева поля ответили точными ударами Федерико Вальверде (50-я), Джуда Беллингема (60-я), Килиана Мбаппе (64-я, 84-я) и Винисиуса Жуниора (87-я).

Благодаря этому успеху "Реал" набрал 15 очков и лидирует в общей таблице ЛЧ, тогда как ПСВ занимает 28-е место с четырьмя баллами.

В следующем туре ЛЧ "Реал" сыграет на выезде с лондонским "Арсеналом", а ПСВ примет мадридский "Атлетико". Оба матча пройдут 9 декабря.