"Реал" узнал хорошие новости перед матчем Лиги чемпионов с "Ливерпулем"

Форвард "Реала" Карим Бензема не сыграет в предстоящем матче 25-го тура Ла Лиги против "Эспаньола", сообщает корреспондент Vesi.kz.

Однако Бензема присутствует в списке игроков, готовых к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Сегодня футболист начал индивидуальные тренировки.

Главный тренер клуба Карло Анчелотти подтвердил, что французский форвард будет готов к этому матчу.

"Он получил по голеностопу, и у него распухла лодыжка. Сегодня он возобновил индивидуальные тренировки. Карим будет доступен к матчу с "Ливерпулем", - цитирует Анчелотти Football Espana.

Отметим, что в первом матче в Англии "Реал", уступая 0:2, сподобился на сумасшедший камбэк и выиграл со счетом 5:2. Бензема оформил дубль в этой встрече.

Ответная игра 1/8 финала в Мадриде состоится в ночь на 16 марта.

Игра 25-го тура Ла Лиги против "Эспаньола" пройдет сегодня, 11 марта.

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