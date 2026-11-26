Мадридский "Реал" стал единоличным лидером турнирной таблицы по итогам пяти туров общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Это стало возможным благодаря ничьей "Пари Сен-Жермен" с "Ромой" (2:2) в матче этого тура. Парижский клуб под руководством Луиса Энрике теперь имеет в активе 13 очков и располагается на второй строчке.

"Реал" в пятом туре разгромил на своём поле нидерландский ПСВ - 5:1.

Команда Жозе Моуринью одержала пять побед и набрала 15 баллов из 15 возможных. При этом "Реал" первым гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В следующем туре мадридский "Реал" отправится в гости к "Арсеналу". Встреча запланирована на 9 декабря. "Пари Сен-Жермен", который ещё сохраняет шансы вернуть себе первое место в общей таблице, в этот же игровой отрезок встретится на выезде с "Астон Виллой".