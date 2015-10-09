"Реал" понёс потерю перед матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" потерял немецкого защитника Антонио Рюдигера из-за травмы, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, у Рюдигера диагностировано повреждение передней прямой мышцы левой ноги, и он будет вынужден пропустить около трёх месяцев.

Игрок постарается вернуться к играм к декабрю, в зависимости от хода восстановления.

🚨⚠️ Toni Rüdiger has been diagnosed with an injury to the anterior rectus of his left leg and will be out for around three months.



Rüdiger will try to be back by December, based on recovery evolution. pic.twitter.com/4FuyJIjPkk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2025

Напомним, что "Реал" встретится с "Кайратом" 30 сентября в Алматы в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Первый матч алматинцы проведут 18 сентября в гостях с лиссабонским "Спортингом". Кроме того, команду ждут домашние игры не только с "Реалом", но и с "Пафосом" (21 октября), "Олимпиакосом" (9 декабря) и "Брюгге" (20 января), а также гостевые встречи с "Интером" (5 ноября), "Копенгагеном" (26 ноября) и "Арсеналом" (28 января).

