"Реал" - "Челси". Прямая трансляция матчей Лиги чемпионов

Сегодня, в ночь с 12 на 13 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мадридский "Реал" на своем поле будет принимать английский "Челси". Первая встреча этих команд в Лондоне завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1. Хет-трик в той игре оформил нападающий "Реала" Карим Бензема. Предстоящий матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции в 00:50 по времени Нур-Султана. Ее также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

В другой паре немецкая "Бавария" сыграет в Мюнхене с "Вильярреалом". Первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 1:0. Матч будет транслировать телеканал Qazaqstan. Начало показа в 00:50 по времени Нур-Султана. Встречу можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

Кроме того, завтра в ночь с 13 на 14 апреля пройдут ответные матчи в других четвертьфинальных парах: "Атлетико" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) и "Ливерпуль" (Англия) - "Бенфика" (Португалия).

В первых встречах "Сити" одержал победу со счетом 1:0, а "Ливерпуль" выиграл 3:1.

Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая. Финал пройдет 28 мая на "Стад де Франс" в Париже.

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