Английский "Ливерпуль" разгромил на выезде бельгийский "Брюгге" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Бельгии завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

"Ливерпуль" добился уверенной победы благодаря результативной игре Александера Исака. Шведский нападающий открыл счёт уже на 13-й минуте, а в концовке встречи гости довели преимущество до разгромного.

На 79-й минуте Флориан Вирц забил второй мяч мерсисайдцев, а ещё через четыре минуты Исак оформил дубль, установив окончательный счёт.

После этой встречи "Брюгге" с девятью очками занимает 13-е место в общей таблице Лиги чемпионов. "Ливерпуль", набравший 12 баллов, располагается на пятой строчке.

В следующем туре "Брюгге" 8 декабря сыграет на выезде с "Наполи", а "Ливерпуль" 9 декабря примет "Порту".