Раскрыта главная проблема соперника "Тобола" по Лиге чемпионов

Российский "Чемпионат" считает, что венгерскому "Ференцварошу" по силам пройти казахстанский "Тобол" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, отметив при этом главную проблему клуба из Будапешта - отсутствие игровой практики, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первые матчи этой стадии турнира пройдут 5/6 июля, а ответные - 12/13 июля. Противостояние стартует в Казахстане, а затем конкуренты переберутся в Венгрию.

"Соперник проходимый, однако для команды Черчесова проблемой может стать отсутствие игровой практики. Эти матчи будут первыми официальными у "фроди". "Тобол" - чемпион Казахстана сезона-2021, а сейчас соперник "Ференцвароша" занимает лишь пятое место в своей лиге. Самый известный игрок в составе - экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич. У 35-летнего серба четыре гола и три голевые передачи в 11 матчах чемпионата.

В случае победы над "Тоболом" во втором квалификационном раунде "Ференцварош" встретится с победителем пары "Слован" (Братислава) - "Динамо" (Батуми). Матчи пройдут 19-20 и 26-27 июля.

Тем не менее для попадания в групповой этап чемпиону Венгрии придется преодолеть еще два отборочных раунда, победив более сильных соперников. Так что дорога у команды Черчесова долгая и непростая. Игры третьего раунда запланированы на начало августа, а плей-офф - на середину и конец месяца.

Болельщики в Венгрии приняли Черчесова, поэтому он спокойно продолжает работать с "Ференцварошем", - говорится в тексте.

Ранее в "Тоболе" оценили соперника по ЛЧ.

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