Нападающий каталонской "Барселоны" Рафинья отметился новым историческим достижением в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

29-летний бразилец оформил дубль в матче 4-го тура общего этапа против "Астон Виллы" (3:0).

Это 23-й гол для Рафиньи за "Барселону" в Лиге чемпионов – третий показатель в истории клуба наряду с поляком Робертом Левандовски. Бразилец обошёл именитых соотечественников Ривалдо (22) и Неймара (21).

Больше Рафиньи в Лиге чемпионов за "Барселону" забили только двое - Луис Суарес (25) и Лионель Месси (120).

Кроме того, Рафинья сравнялся с Роналдиньо по количеству голов за клуб. В активе обоих бразильцев по 94 гола в составе "Барселоны".

Правда, для достижения этой отметки Рафинье потребовалось 190 матчей, в то время как Роналдиньо провёл 207 игр.

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