На этой неделе в еврокубках пройдёт очередной тур общего этапа. В течение трёх дней любители футбола смогут посмотреть сразу 25 матчей в прямом эфире на пяти казахстанских телеканалах. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

С этого тура к показу матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы присоединяется также телеканал "Хабар". Теперь одновременно наблюдать за ночными баталиями с 1 до 3 ночи можно будет сразу на пяти телеканалах - Qazsport, QSport 1 League, QSports 2 Arena, QSport 3 Football и "Хабар".





Вторник, 24 ноября: расписание трансляций матчей ЛЧ на ТВ

Вечерняя программа:

22:45. "Галатасарай" - "Астон Вилла" ("Хабар")22:45. "Будё-Глимт" - ЛАСК (QSport 1 League)

Ночная программа:

01:00. "Арсенал" - "Боруссия Д" (Qazsport)01:00. "Манчестер Сити" - "Наполи" ("Хабар")01:00. "Реал Мадрид" - ПСВ (QSport 1 League)01:00. "Комо" - АЕК (QSport 2 Arena)01:00. "Фейеноорд" - "Порту" (QSport 3 Football)





Среда, 25 ноября: расписание трансляций матчей ЛЧ на ТВ

Вечерняя программа:

22:45. "Сабах" - "Барселона" (Qazsport)

22:45. "Славия" - "Вильярреал" ("Хабар")

Ночная программа:

01:00. ПСЖ - "Рома" (Qazsport)

01:00. "Интер" - "Штутгарт" ("Хабар")

01:00. "Спортинг" - "Манчестер Юнайтед" (QSport 1 League)

01:00. "Лилль" - "Бавария" (QSport 2 Arena)

01:00. "Брюгге" - "Ливерпуль" (QSport 3 Football)





Четверг, 26 ноября: расписание трансляций матчей ЛЕ и ЛК на ТВ

Ранняя вечерняя программа:

20:30. "Кайрат" - "Мьёльбю" (Qazsport, ЛК)

Вечерняя программа:

22:45. "Олимпиакос" - "Милан" (Qazsport, ЛЕ)

22:45. "Сельта" - "Борнмут" ("Хабар", ЛЕ)

22:45. "Динамо Загреб" - "Байер" (QSport 1 League, ЛЕ)

22:45. "Виктория Пльзень" - "Бенфика" (QSport 2 Arena, ЛЕ)

22:45. "Хартс" - "Монако" (QSport 3 Football, ЛК)

Ночная программа:

01:00. "Ювентус" - "Омония" (Qazsport, ЛЕ)

01:00. "Спарта" - "АЗ Алкмаар" ("Хабар", ЛЕ)

01:00. "Кристал Пэлас" - "Реал Сосьедад" (QSport 1 League, ЛЕ)

01:00. "Хоффенхайм" - "Штурм" (QSport 2 Arena, ЛЕ)

01:00. "Сандерленд" - "Ягеллония" (QSport 3 Football, ЛЕ)



Отметим, что в рамках этого тура в Лиге чемпионов и Лиге Европы пройдут пятые матчи из восьми запланированных, а в Лиге конференций - четвёртые из шести запланированных.

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