ПСЖ уничтожил испанский клуб со счётом 6:0 в Лиге чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" одержал разгромную победу над испанским "Вильярреалом" в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика", завершился победой гостей со счётом 6:0.

Игра была сделана в первом тайме, когда парижане забили четыре гола усилиями Жоау Невеша (9-я минута), Дезире Дуэ (12-я), Сенни Маюлю (13-я) и Фабиана Руиса (17-я). После перерыва Фабиан Руис (50-я) оформил дубль, а Давид Боли (78-я) поставил точку в матче.

ПСЖ с 12 очками лидирует в турнирной таблице, а "Вильярреал" располагается на 29-й строчке с тремя баллами.

В следующем туре Лиги чемпионов "Вильярреал" сыграет на выезде с чешской "Славией", а ПСЖ примет на своём поле итальянскую "Рому". Обе встречи запланированы на 25 ноября.