Французский ПСЖ сыграл вничью с итальянкой "Ромой" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Париже и завершилась со счётом 2:2.

Встреча началась с быстрого гола: уже на пятой минуте защитник "Ромы" Марио Эрмосо отправил мяч в сетку. Парижане отыгрались на 31-й минуте благодаря защитнику Илье Забарному. Во втором тайме Усман Дембеле вывел ПСЖ вперёд, реализовав пенальти на 62-й минуте.

Однако римляне избежали поражения. На 78-й минуте форвард Дониэлл Мален также с пенальти восстановил равновесие. Одиннадцатиметровый был назначен после того, как Витинья сыграл рукой в собственной штрафной. В оставшееся время счёт не изменился.

В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоится 8 декабря, ПСЖ сыграет на выезде с "Астон Виллой", а "Рома" примет "Спортинг".

Парижане являются действующими победителями Лиги чемпионов.