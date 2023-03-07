Сегодня, в ночь с 7 на 8 марта, определятся первые участники 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Лондоне (Англия) "Челси" примет дортмундскую "Боруссию". Первая встреча команд завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0.

А в Брюгге (Бельгия) одноименный клуб примет "Бенфику". Первый матч португальцы выиграли на своем поле со счетом 2:0.

Обе игры начнутся в 02:00 по времени Астаны.

Матч "Челси" - "Боруссия" покажет телеканал Qazsport, а встречу "Брюгге" - "Бенфика" - Qazaqstan.

Прямая трансляция матча "Челси" - "Боруссия" >>>>>

Прямая трансляция матча "Брюгге" - "Бенфика" >>>>>

Следить за всеми результатами Лиги чемпионов можно здесь.