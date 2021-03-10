Сегодня, в ночь с 10 на 11 марта, состоятся два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. На территории Казахстана оба будут показаны в прямом эфире.

ПСЖ в Париже примет "Барселону". В первом матче на "Камп Ноу" испанская команда была разбита со счетом 1:4. Трансляцию встречи покажет Qazsport. Ее также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

В другой игре "Ливерпуль" примет "Лейпциг". В первом матче на нейтральном поле в Будапеште английский клуб выиграл со счетом 2:0. Эту встречу в прямом эфире покажет Qazaqstan. Трансляция также доступна на сайте телеканала по этой ссылке.

Оба матча начнутся в 02:00 по времени Нур-Султана. Трансляции стартуют на десять минут раньше.

"Боруссия" первой вышла в четвертьфинал, а "Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов