Лига чемпионов
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Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Шахтёр" - "Спортинг"

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Сегодня, 3 ноября, донецкий "Шахтёр" сыграет в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов против португальского "Спортинга", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж", на котором "горняки" принимают гостей в текущем розыгрыше турнира.

Начало матча в 22:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция встречи пройдёт на телеканале Qazsport и начнётся в 22:35.

"Шахтёр" в трёх матчах имеет по одной победе, ничьей и поражении. Украинский клуб сыграл в Нидерландах со счётом 1:1 с ПСВ, одолел в домашнем матче греческий АЕК - 3:1 и уступил в Милане итальянскому "Интеру" - 0:1.

У "Спортинга" две победы и одно поражение. Португальцы обыграли дома турецкий "Галатасарай" - 3:1 и нанесли выездное поражение французскому "Лансу" - 2:0. В последнем матче Лиги чемпионов "Львы" сенсационно уступили дома австрийскому ЛАСКу - 2:3.


Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 3 3 0 0 14-5 9
2 Астон Вилла 3 3 0 0 12-3 9
3 Ливерпуль 3 3 0 0 12-7 9
4 Реал М 3 3 0 0 10-5 9
5 Бетис 3 3 0 0 7-4 9
6 Штутгарт-1893 3 2 1 0 7-2 7
7 Арсенал 3 2 1 0 6-2 7
8 Барселона 3 2 0 1 11-6 6
9 Комо 3 2 0 1 10-5 6
10 Манчестер Сити 3 2 0 1 9-5 6
11 Брюгге 3 2 0 1 9-6 6
12 Спортинг Л 3 2 0 1 7-4 6
13 Боруссия-09 Д 3 2 0 1 5-4 6
14 Бавария 3 1 2 0 10-5 5
15 Рома 3 1 1 1 8-5 4
16 Атлетико М 3 1 1 1 4-3 4
17 Шахтер Д 3 1 1 1 4-3 4
18 ПСВ Эйндховен 3 1 1 1 2-2 4
19 Вильярреал 3 1 0 2 8-8 3
20 Манчестер Юнайтед 3 1 0 2 5-6 3
21 Интер 3 1 0 2 5-6 3
22 Наполи 3 1 0 2 5-7 3
23 ЛАСК Линц 3 1 0 2 6-9 3
24 Галатасарай 3 1 0 2 6-9 3
25 Сабах 3 1 0 2 3-6 3
26 Фейеноорд 3 1 0 2 4-8 3
27 Ланс 3 1 0 2 3-7 3
28 Буде-Глимт 3 1 0 2 4-9 3
29 АЕК Аф 3 1 0 2 3-8 3
30 РБ Лейпциг 3 1 0 2 3-8 3
31 Фенербахче 3 0 2 1 3-9 2
32 Славия П 3 0 1 2 4-7 1
33 Викинг 3 0 1 2 5-9 1
34 Порту 3 0 0 3 2-6 0
35 Лилль 3 0 0 3 4-10 0
36 Слован Бр 3 0 0 3 1-13 0

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