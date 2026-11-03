Сегодня, 3 ноября, донецкий "Шахтёр" сыграет в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов против португальского "Спортинга", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж", на котором "горняки" принимают гостей в текущем розыгрыше турнира.

Начало матча в 22:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция встречи пройдёт на телеканале Qazsport и начнётся в 22:35.

"Шахтёр" в трёх матчах имеет по одной победе, ничьей и поражении. Украинский клуб сыграл в Нидерландах со счётом 1:1 с ПСВ, одолел в домашнем матче греческий АЕК - 3:1 и уступил в Милане итальянскому "Интеру" - 0:1.

У "Спортинга" две победы и одно поражение. Португальцы обыграли дома турецкий "Галатасарай" - 3:1 и нанесли выездное поражение французскому "Лансу" - 2:0. В последнем матче Лиги чемпионов "Львы" сенсационно уступили дома австрийскому ЛАСКу - 2:3.



