Полиция Алматы обратилась к фанатам перед матчем "Кайрат" - "Реал"

Департамента полиции города Алматы обратился к болельщикам перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz.
Встреча в Алматы пройдет завтра, 30 сентября и начнется в 21:45.
"Завтра наш город станет ареной большого спортивного события – международного матча "Кайрат - Реал". Алматы готовится принять болельщиков со всего мира.
Для нас это не только праздник футбола, но и возможность показать настоящее лицо Алматы - гостеприимство, культуру и уважение друг к другу.
Полиция Алматы принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и правопорядка. К охране общественного порядка привлечены сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии МВД.
В связи с проведением матча будет введено частичное ограничение дорожного движения. Просим горожан и гостей города с пониманием отнестись к этим временным мерам и заранее планировать маршруты.
- Поддерживайте команду ярко, но культурно!
- Соблюдайте порядок на улицах, стадионе и в транспорте.
- Давайте вместе сохраним чистоту и атмосферу праздника.
Ваше ответственное поведение – это вклад в имидж Алматы и Казахстана. Покажем, что мы – город, которым можно гордиться", - говорится в сообщении.
Напомним, "Реал" накануне вечером прибыл в Алматы. Множество болельщиков встречали испанцев в аэропорту и около отеля.
Ранее "Реал" назвал состав на матч против "Кайрата" в Лиге чемпионов, а УЕФА объявил решение по этой игре.
