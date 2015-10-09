Полиция Алматы обратилась к фанатам перед матчем "Кайрат" - "Реал"

Департамента полиции города Алматы обратился к болельщикам перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы пройдет завтра, 30 сентября и начнется в 21:45.

"Завтра наш город станет ареной большого спортивного события – международного матча "Кайрат - Реал". Алматы готовится принять болельщиков со всего мира.

Для нас это не только праздник футбола, но и возможность показать настоящее лицо Алматы - гостеприимство, культуру и уважение друг к другу.

Полиция Алматы принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и правопорядка. К охране общественного порядка привлечены сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии МВД.

В связи с проведением матча будет введено частичное ограничение дорожного движения. Просим горожан и гостей города с пониманием отнестись к этим временным мерам и заранее планировать маршруты.

Поддерживайте команду ярко, но культурно!

Соблюдайте порядок на улицах, стадионе и в транспорте.

Давайте вместе сохраним чистоту и атмосферу праздника.

Ваше ответственное поведение – это вклад в имидж Алматы и Казахстана. Покажем, что мы – город, которым можно гордиться", - говорится в сообщении.