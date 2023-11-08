Победа со счетом 6:0 зафиксирована в матче "Атлетико" в Лиге чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 07:30
©twitter.com/CelticFC

Мадридский "Атлетико" разгромил шотландский "Селтик" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Матрасники" на своем поле победили со счетом 6:0. Отличились Антуан Гризманн (6-я минута, 60-я), Альваро Мората (45+2-я, 76-я), Самуэл Лино (66-я) и Сауль Ньигес (84-я).

При этом гости с 23-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Дайдзена Маэды.

В другом матче группы итальянский "Лацио" на своем поле выиграл у нидерландского "Фейеноорда" - 1:0.

После четырех туров в квартете E лидирует "Атлетико" (8 очков), за ним идут "Лацио" (7), "Фейеноорд" (6) и "Селтик" (1).

28 ноября сыграют "Лацио" - "Селтик", "Фейеноорд" - "Атлетико".

Метки:
Атлетико Мадрид Лига чемпионов

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:20
Лига чемпионов
Мбаппе назвал главную задачу ПСЖ после поражения от "Милана" в ЛЧ
Сегодня , 08:03
Лига чемпионов
Пепе установил новый рекорд в Лиге чемпионов
Сегодня , 07:47
Лига чемпионов
Стали известны первые участники плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня , 07:30
Лига чемпионов
Победа со счетом 6:0 зафиксирована в матче "Атлетико" в Лиге чемпионов
Сегодня , 07:11
Лига чемпионов
Волевой победой закончился матч "Милана" и ПСЖ в Лиге чемпионов
Сегодня , 01:58
Лига чемпионов
Сенсацией завершился матч "Барселоны" в Лиге чемпионов
Вчера , 20:00
Лига чемпионов
Анчелотти назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов
Вчера , 18:10
Лига чемпионов
Гвардиола рассказал об атмосфере в "Манчестер Сити" перед матчем Лиги чемпионов
Вчера , 12:44
Лига чемпионов
Хави назвал идеальный сценарий для "Барселоны" в Лиге чемпионов
6 ноября, 22:59
Лига чемпионов
"Манчестер Сити" рискует остаться без Холанда на матч Лиги чемпионов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»