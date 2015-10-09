Победа "Арсенала" подарила АПЛ ещё одно место в Лиге чемпионов

Английская премьер-лига (АПЛ) получит пять представителей в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне благодаря успехам клубов в еврокубках, передают Vesti.kz.
Решающий вклад "Арсенала"
Дополнительная путёвка стала возможной после победы лондонского "Арсенала" над лиссабонским "Спортингом" (1:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Этот результат позволил английским клубам довести суммарный коэффициент до 25,013 в сезоне-2025/2026 и закрепиться среди лидеров рейтинга УЕФА.
Как распределяются дополнительные места
После реформы турнира, в рамках которой число участников финальной стадии увеличено до 36 команд, две дополнительные путёвки получают страны с наибольшим количеством очков в таблице коэффициентов УЕФА.
Одно из этих мест уже гарантировано Англии, а за вторую квоту продолжают борьбу Испания (Ла Лига) и Германия (Бундеслига).
Борьба в АПЛ
Дополнительное место теперь должно серьёзно обострить конкуренцию в АПЛ. На данный момент пятое место занимает "Ливерпуль" (49 очков). Следом идут "Челси" (48), "Брентфорд" (46) и "Эвертон" (46).
Актуальную таблицу чемпионата Англии можно найти ниже под материалом.
