Победа "Арсенала" подарила АПЛ ещё одно место в Лиге чемпионов

Английская премьер-лига (АПЛ) получит пять представителей в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне благодаря успехам клубов в еврокубках, передают Vesti.kz.

Решающий вклад "Арсенала"

Дополнительная путёвка стала возможной после победы лондонского "Арсенала" над лиссабонским "Спортингом" (1:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Этот результат позволил английским клубам довести суммарный коэффициент до 25,013 в сезоне-2025/2026 и закрепиться среди лидеров рейтинга УЕФА.

Как распределяются дополнительные места

После реформы турнира, в рамках которой число участников финальной стадии увеличено до 36 команд, две дополнительные путёвки получают страны с наибольшим количеством очков в таблице коэффициентов УЕФА.

Одно из этих мест уже гарантировано Англии, а за вторую квоту продолжают борьбу Испания (Ла Лига) и Германия (Бундеслига).

Борьба в АПЛ

Дополнительное место теперь должно серьёзно обострить конкуренцию в АПЛ. На данный момент пятое место занимает "Ливерпуль" (49 очков). Следом идут "Челси" (48), "Брентфорд" (46) и "Эвертон" (46).

