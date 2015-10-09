Сегодня 08:20
 

Победа "Арсенала" подарила АПЛ ещё одно место в Лиге чемпионов

Победа "Арсенала" подарила АПЛ ещё одно место в Лиге чемпионов ©ФК "Арсенал"

Английская премьер-лига (АПЛ) получит пять представителей в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне благодаря успехам клубов в еврокубках, передают Vesti.kz.

Решающий вклад "Арсенала"

Дополнительная путёвка стала возможной после победы лондонского "Арсенала" над лиссабонским "Спортингом" (1:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Этот результат позволил английским клубам довести суммарный коэффициент до 25,013 в сезоне-2025/2026 и закрепиться среди лидеров рейтинга УЕФА.

Как распределяются дополнительные места

После реформы турнира, в рамках которой число участников финальной стадии увеличено до 36 команд, две дополнительные путёвки получают страны с наибольшим количеством очков в таблице коэффициентов УЕФА.

Одно из этих мест уже гарантировано Англии, а за вторую квоту продолжают борьбу Испания (Ла Лига) и Германия (Бундеслига).

Борьба в АПЛ

Дополнительное место теперь должно серьёзно обострить конкуренцию в АПЛ. На данный момент пятое место занимает "Ливерпуль" (49 очков). Следом идут "Челси" (48), "Брентфорд" (46) и "Эвертон" (46).

Актуальную таблицу чемпионата Англии можно найти ниже под материалом.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

