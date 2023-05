Отец Холанда оскорблял и кидался едой в болельщиков "Реала" во время матча ЛЧ

Альфи Холанд, отец норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, во время матча с "Реалом" вступил в конфликт с фанатами испанского клуба и кинул в них едой, сообщают Vesti.kz.

Cлужбе безопасности стадиона "Сантьяго Бернабеу" ничего не оставалось кроме, как вывести его из ложи.

Напомним, что первый матч команд на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1. Ответная игра пройдет 17 мая в Англии.

Alfie Haaland being escorted from the Bernabeu after insulting and throwing food at the Real Madrid fans, as per @inakiangulo. pic.twitter.com/cIJnS2VEwh