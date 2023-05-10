Анчелотти и Гвардиола впервые сыграли друг против друга вничью

"Реал" и "Манчестер Сити" не смогли выявить победителя в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:1, передают Vesti.kz.

На гол Винисиуса Жуниора на 36-й минуте гости ответили точным ударом Кевина де Брюйне на 67-й.

Главные тренеры команд Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола встречались друг против друга девять раз. У итальянского специалиста три победы, у испанского - пять, но в этот раз их клубы впервые сыграли вничью в очной встрече.

Напомним, что ответная игра пройдет 17 мая в Англии.

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