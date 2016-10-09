Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-20220/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последние путевки завоевали мадридские "Атлетико" и "Реал", а также менхенгладбахская "Боруссия".

В число сеяных вошли: мюнхенская "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси", туринский "Ювентус", французский "Пари Сен-Жермен" и "Реал".

Несеяными будут португальский "Порту", итальянские "Аталанта" и "Лацио", испанские "Атлетико", "Севилья" и "Барселона", немецкие "РБ Лейпциг" и "Боруссия" (Менхенгладбах).

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 14 декабря в Ньоне. Первые матчи данного раунда состоятся 16/17/23/24 февраля, ответные - 9/10/16/17 марта.