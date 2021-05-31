Определились все команды, которые могут стать соперником алматинского "Кайрата" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает KazFootball.kz.

Кто именно это будет, определится на жеребьевке 15 июня.

Потенциальные соперники "Кайрата": "Маккаби Хайфа" (Израиль), ХИК, (Хельсинки, Финляндия), "Шахтер-Солигорск" (Беларусь), "Рига" (Латвия), "Нефтчи" (Баку, Азербайджан), "Теута" (Дуррес, Албания), "Фола" (Эш, Люксембург), "Валюр" (Рейкьявик, Исландия), "Буде-Глимт" (Буде, Норвегия), "Мура" (Мурска-Собота, Словения), "Борац" (Бани-Луки, Босния и Герцеговина), "Хамрун Спартанс" (Мальта), "Коннас-Ки Номадс" (Уэльс), "Линфилд" (Белфаст, Северная Ирландия), "Шэмрок Роверс" (Дублин, Ирландия).

Первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 6-7 июля, а ответная игра пройдет через неделю - 13-14 июля.

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