Определены лучшие и худшие игроки матча Лиги чемпионов "Кайрат" - "Реал"

Аналитический портал SofaScore выставил оценки участникам матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором алматинский "Кайрат" принимал мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе (25-я минута с пенальти, 52-я и 73-я), еще по голу забили Эдуардо Камавинга (83-я) и Браим Диас (90+3).

Лучшим игроком матч был признан Мбаппе с оценкой 9,6. Вторым в составе "Реала" стал защитник Дин Хейсен, получивший 8,5. Меньше всех у мадридцев получили Винисиус Жуниор, Франко Мастантуоно, Фран Гарсия и Рауль Асенсио - все по 6,7.

В составе "Кайрата" наивысшую оценку - 6,6 - получил Жоржиньо, а игру Дастана Сатпаева оценили в 6,4. Худшим у алматинцев стал Луиш Мата с оценкой 5,6. 18-летний голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза​ получил оценку 5,9.

Добавим, что для "Кайрата" это поражение стало вторым в двух матчах общего этапа Лиги чемпионов, тогда как "Реал" одержал вторую победу кряду. В первом туре алматинцы уступили на выезде "Спортингу" (1:4), а мадридцы дома обыграли "Марсель" (2:1).

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Следующий матч в рамках турнира алматинский клуб проведет дома.

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

