Эксперты ESPN обновили рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов перед стартом пятого тура общего этапа, оставив французский "Пари Сен-Жермен" на первой позиции, передают Vesti.kz.

ПСЖ возглавил рейтинг ESPN

По оценке журналистов издания, команда Луиса Энрике остается главным фаворитом турнира и может завоевать трофей в третий раз подряд.

Второе место занимает "Барселона", которая рассчитывает выиграть Лигу чемпионов впервые с 2015 года. Тройку лидеров замыкает лондонский "Арсенал".

Топ-10 фаворитов Лиги чемпионов по версии ESPNПСЖ"Барселона""Арсенал""Реал""Бавария""Манчестер Сити""Ливерпуль""Комо""Интер""Атлетико"Расписание пятого тура

Матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут в ночь на 25 ноября, вечером 25 ноября и в ночь на 26 ноября по казахстанскому времени.

На данный момент в таблице лидируют ПСЖ и "Реал", набравшие максимум очков - по 12 у каждой команды. Замыкает список из 35 европейских клубов братиславский "Слован", который пока не набрал ни одного балла, проиграв все четыре стартовых поединка.