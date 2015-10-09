Азербайджанский "Сабах" после поражения от "Барселоны" (1:4) опустился на 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Впереди три заключительных тура против команд из лучших лиг мира. Корреспондент Vesti.kz оценивает шансы Стаса Покатилова и его товарищей побороться за плей-офф.

После пяти туров в активе бакинцев одна победа над "Славией" дома (2:0), а также четыре поражения - в гостях от "Манчестер Юнайтед" (0:4) и "Викинга" (1:4), дома от "Боруссии Д" (1:2) и "Барселоны" (1:4). Не сказать, что это провал, ведь всё-таки для "Сабаха" это дебютный сезон в главном еврокубковом турнире, а ещё они опережают в таблице французский "Ланс" (3), чешскую "Славию" (1) и словацкий "Слован" (0).

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Чемпионам Азербайджана осталось провести один матч дома и два на выезде. В гостях они сыграют с испанским "Вильярреалом" в шестом туре (8 декабря) и лондонским "Арсеналом" в восьмом туре (27 января), а дома примут итальянский "Наполи" в седьмом туре (20 января).

Покатилов за последние пару месяцев уже противостоял таким именитым клубам, как "Манчестер Юнайтед", "Боруссия" и "Барселона", но, как видите, это ещё не всё.

Сколько очков нужно для топ-24 и есть ли шансы у "Сабаха"?

Объективно говоря, верить в проход "Сабаха" в плей-офф очень и очень сложно. У команды всего три набранных очка, а топ-24 сейчас обрывается на отметке шесть баллов (а ведь после каждого тура эта граница будет подниматься выше).

В прошлом сезоне в плей-офф вышли команды, которые набрали не менее девяти очков за восемь туров. При этом было сразу пять клубов с девятью баллами, но только двум из них нашлось место в раунде плей-офф.

В кампании 2024/25, когда был введён общий этап, граница тех, кто попал в плей-офф и вылетел из турнира была ещё выше. Три из четырёх клуба, набравших по 11 баллов, пробились в весеннюю часть Лиги чемпионов.

Если брать за пример прошлый сезон, то "Сабаху" нужно набирать ещё минимум шесть очков, чтобы рассчитывать хоть на какие-то шансы. И то, с учётом текущей разницы мячей -9, вполне возможно, что этого будет недостаточно, и в идеале им надо набирать 7-9 очков из девяти возможных.

Но обыграть в гостях "Вильярреал", дома "Наполи" и на выезде "Арсенал" - задача космического уровня сложности для скромного на их фоне "Сабаха". Тем более "Вильярреал" сам сейчас занимает 24-е место, имея шесть очков, и они будут максимально мотивированы в очном матче через две недели, тем более при своих болельщиках. Да, "жёлтая субмарина" немало пропускает, но они боролись до конца и с "Боруссией" (2:3), и с "Ливерпулем" (3:4), а "Наполи" вовсе обыграли в два гола (3:1).

С "Наполи" на своём поле у "Сабаха" шансов чуть побольше. Тем более неаполитанцы смотрятся не очень уж стабильно, набрав всего четыре очка за пять туров и занимая 28-е место. А ещё у них предостаточно проблем в Серии А, где они откатились в середину таблицы. Вот с ними можно будет бороться за очки.

А последний тур с "Арсеналом" - это тяжелейший тест, но непонятно в каком настроении будет "экзаменатор". Помнится, в прошлом сезоне в последнем туре канониры принимали на своём поле "Кайрат", оформив досрочный выход в 1/8 финала. И тогда Микель Артета произвёл мощную ротацию, что вылилось в неубедительные 3:2. Если и в этом году "Арсенал" решит всё по выходу в 1/8 финала заранее, то не исключено, что у "Сабаха" появятся призрачные шансы на ничейку в Лондоне.

Как видите, даже при самых оптимистичных прогнозах тут вряд ли ожидается набор более четырёх очков за три тура. И в конечном итоге это даёт семь очков "Сабаху" по итогам общего этапа. Таких цифр, увы, будет недостаточно, но этот показатель будет реально крутым для дебютанта турнира из Азербайджана.

Напомним, что по итогам вчерашнего матча с "Барселоной" казахстанец Покатилов стал одним из лучших игроков в составе хозяев, совершив девять спасений

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