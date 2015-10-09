Новый тренер "Реала" указал на дверь "новому Месси" после фиаско в ЛЧ

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа остался недоволен выступлением одного из главных молодых талантов клуба и дал понять, что футболисту стоит искать новую команду, передают Vesti.kz.

Фиаско в Лиссабоне

Накануне "сливочные" потерпели поражение на выезде от португальской "Бенфики" со счётом 2:4 в заключительном, восьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Из-за этого команда не смогла выйти напрямую в 1/8 финала и теперь сыграет в стыковом поединке 1/16-й финала.

Прямой сигнал игроку

Как сообщает El Nacional, тренер Альваро Арбелоа выразил недовольство игрой аргентинского вингера Франко Мастантуоно, рекомендовав ему искать новый клуб. Руководство клуба и тренерский штаб остались недовольны уровнем таланта игрока, который пока не соответствует ожиданиям "Реала".

Перспективы аргентинца и статистика

Франко Мастантуоно считается одним из самых перспективных игроков сборной Аргентины — ещё до перехода в "Реал" его часто сравнивали с восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси.

18-летний игрок перебрался в клуб летом 2025 года из "Ривер Плейта" за 45 миллионов евро. В дебютном сезоне он провёл 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу, но этого оказалось недостаточно, чтобы убедить руководство "королевского клуба".

Зидан согласился возглавить топ-клуб и попросил продать звезду за 160 миллионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!