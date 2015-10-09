"Не расстраиваемся". В "Кайрате" нашли плюсы после поражения "Реалу" в ЛЧ

Защитник алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана Еркин Тапалов высказался о поражении мадридскому "Реалу" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Напомним, это была первая в истории игра "жёлто-чёрных" на домашнем стадионе в Алматы. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу испанского гранда.

"Вы сами всё видели. Соперник очень силён. Но мы не расстраиваемся, потому что получили огромный опыт. Нам нужны такие игры. Готовимся к следующим играм", - сказал Тапалов в эфире Qazsport.

В стартовом туре главного еврокубка "Реал" на своём поле обыграл "Марсель" (2:1), тогда как "Кайрат" уступил в Португалии местному "Спортингу" со счётом 1:4.

В третьем туре "сливочные" 22 октября в Испании сыграют против "Ювентуса", а алматинский клуб днём ранее, 21 октября, примет кипрский "Пафос".

После двух матчей "Реал" с 6 очками единолично лидирует в общем зачёте Лиги чемпионов, в то время как "Кайрат" пока не набрал ни одного балла и замыкает таблицу из 36 участников.

