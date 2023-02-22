Назван самый опасный футболист в мире

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об игре нападающего команды Винисиуса Жуниора, сообщает корреспондент Vesti.kz. Бразилец забил два гола и сделал голевую передачу в первом матче с "Ливерпулем" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я думаю, что сейчас Винисиус Жуниор - самый опасный игрок в мире. Он тот, кто постоянно решает исход матчей", - приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Ливерпуль" вел 2:0 к 14-й минуте, но после "Реал" сумел переломить ход игры и вырвать победу со счетом 5:2. В составе мадридцев также дубль оформил Карим Бензема. Еще один мяч забил Эдер Милитао.

Ответная игра состоится 15 марта в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу".